Del Potro assume que pode ter disputado último jogo da carreira: "Desejo dormir sem dor"

Argentino, retornado ao court mais de dois anos depois, garantiu que deu "tudo" fisicamente para "regressar e cumprir outro milagre". Presença no Open brasileiro é uma incerteza

O tenista Juan Martín del Potro assume que poderá ter disputado, 965 dias depois, o último encontro da carreira, no qual caiu face ao compatriota Federico Delbonis, na primeira ronda do torneio de Buenos Aires, na passada terça-feira.

"O meu último jogo, possivelmente, foi no "court" e não dando uma conferência de imprensa. Pude fazê-lo ante todos vocês", afirmou um emocionado Del Potro, após o desaire por 6-1 e 6-3, no seu primeiro encontro feito desde 19 de junho de 2019, num ambiente, em Buenos Aires, de êxtase.

Devido a uma lesão no joelho direito, o argentino, conhecido como "Torre de Tandil", esteve mais de dois anos e meio afastado e poderá ter efetuado o seu último encontro, isto se, dentro de dias, renunciar ao Open do Rio de Janeiro (14 a 20 de fevereiro).

"É um momento que não queria que chegasse nunca, porque não era o que queria. A saúde leva-me a ter de tomar uma decisão pouco convencido, mas creio que já fiz demasiado esforço estes dois anos e meio para poder regressar e cumprir outro milagre, com fiz com o pulso", disse Del Potro, após o final do jogo.

O tenista, de 33 anos, disse que deu "tudo" e que são dias como este que vai "recordar toda a vida". "Ainda não encontrei um lugar na minha vida em que seja mais feliz do que dentro do "court". Por isso, queria jogar. Cumpri todos os sonhos com o ténis e ganhei algo mais importante do que um torneio ou uma taça, que foi o amor das pessoas", frisou.

Del Potro, que lamentou apenas não ter conseguido chegar a número 1 do mundo, tendo estado "perto", não descarta ainda a participação num último torneio.

"Tinha planeado ir ao Open do Rio de Janeiro, mas penso que...", afirmou, em lágrimas, acrescentando: "Como disse, dei tudo até ao último ponto. Desejo dormir sem dor na perna depois de dois anos. É muito difícil praticar este desporto com as dores que tenho. Amanhã ou depois falaremos".

O final da carreira é, porém, uma certeza: "Com ou seu Rio, depois vou parar e priorizar a vida com menos dor". Del Potro, vencedor do Open dos Estados Unidos em 2009 e do Estoril Open em 20211 e 2012, lesionou-se no joelho no Masters 1.000 de Xangai, em outubro de 2018, mas continuou a competir até ser operado pela primeira vez.

Além da complicada lesão no joelho, Del Potro, atual 753.º da hierarquia ATP, teve várias lesões nos pulsos, tendo sido intervencionado por uma vez ao pulso direito e outras três ao esquerdo.

Medalha de prata no Rio'2016 e bronze em Londres'2012, o tenista conhecido pelo nome de "Torre de Tandil", em referência à sua altura (tem quase dois metros) e à sua cidade natal, é um dos mais acarinhados e populares jogadores do circuito mundial.