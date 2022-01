Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A meio de um jogo no Opena da Austrália, Bernard Tomic criticou a organização por não fazer testes PCR e referiu que acredita estar infetado com covid-19.

Bernard Tomic proferiu esta terça-feira declarações que prometem dar muito que falar. Durante uma pausa no jogo diante do russo Roman Safiullin, o tenista australiano conversou com a árbitra da partida, a brasileira Aline da Rocha Nocinto, e disse que está convencido de que tem covid-19.

Tomic criticou também a organização do Open da Austrália por não fazer testes PCR aos jogadores.

"Estou convencido de que tenho covid-19. Se dentro de três dias não testar positivo, pago-te um jantar. Se testar positivo, pagas tu", atirou o número 257 do ranking ATP. "Eu não acredito, ninguém está a ser testado. Estão a deixar os jogadores entrarem em court com testes rápidos feitos no quarto. Não há testes PCR oficiais", apontou.

Refira-se que Tomic sentiu dificuldades físicas durante o encontro que terminou com a vitória do adversário, por 1-6 e 4-6.