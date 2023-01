De Loore vence Jianu e conquista Oeiras Indoor 1 no Jamor

Graças ao triunfo no primeiro torneio internacional do ano no Jamor, o tenista belga conquistou, aos 29 anos, o primeiro título challenger da carreira.

O tenista belga Joris De Loore bateu este domingo na final o romeno Filip Cristian Jianu e venceu o Oeiras Indoor 1, torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, que decorreu no Complexo de Ténis do Jamor.

De Loore, número 341 mundial, precisou de apenas dois sets, com os parciais de 6-3 e 6-2, para levar de vencida o jovem adversário, de 21 anos, que figura no 304.º lugar no ranking, ao cabo de uma hora e 20 minutos.

Graças ao triunfo no primeiro torneio internacional do ano no Jamor, o tenista belga conquistou, aos 29 anos, o primeiro título challenger da carreira, no mesmo dia em que arrancou o qualifying do Oeiras Indoor 2.

Entre a representação portuguesa, Fábio Coelho foi eliminado na abertura do Oeiras Indoor 2 pelo turco Cem Ilkel, por 6-3 e 6-4, e Henrique Rocha cedeu diante o brasileiro Gabriel Decamps, por 7-5 e 6-3, enquanto Tiago Pereira foi derrotado pelo francês Kenny De Schepper, com os parciais de 6-1 e 6-0.