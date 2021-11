Croácia bate Itália e apura-se para as meias-finais da Taça Davis

Vitória por 2-1, com a dupla número um do mundo, Mate Pavic e Nikola Mektic, a ser decisiva

A seleção da Croácia tornou-se hoje na primeira semifinalista das Finais da Taça Davis, em Turim, ao bater nos quartos de final a congénere de Itália no terceiro e decisivo encontro da eliminatória, por 2-1.

A jogar em casa, os transalpinos entraram a perder no Pala Alpitour Arena o primeiro desafio de singulares, com Lorenzo Sonego, 27.º classificado do "ranking" ATP, a ser surpreendido por Borna Gojo (279.º) em três partidas, com os parciais de 7-6 (7-2), 2-6 e 6-2, em duas horas e 21 minutos.

Obrigado a vencer para restabelecer a igualdade no marcador e não fechar a porta à qualificação de Itália, Jannik Sinner não defraudou as expectativas e conseguiu dar a volta a um encontro em que Marin Cilic chegou a servir (5-4) para fechar no segundo "set".

O número 10 mundial, após perder o "set" inaugural, ganhou o segundo no "tie-break" diante de Cilic (30.º), que não resistiu à pressão, e selou o triunfo na terceira partida, com os parciais de 3-6, 7-6 (7-4) e 6-3, ao cabo de duas horas e 45 minutos.

No duelo decisivo, Itália ainda trocou o seu par e tirou Simone Bolelli para colocar Sinner ao lado de Fabio Fognini, mas pouco havia a fazer frente à dupla número um do mundo, Mate Pavic e Nikola Mektic, que encerraram a discussão pelo apuramento, por 6-3 e 6-4, em uma hora e 20 minutos.

Garantida a presença nas meias-finais, a Croácia, campeã em 2018, fica a aguardar pelo desfecho da eliminatória entre o Cazaquistão e a Sérvia de Novak Djokovic, número um mundial, para conhecer o próximo adversário.