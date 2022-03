Crianças afetadas pela guerra na Ucrânia serão ajudadas por Andy Murray

Tenista britânico, que frisou "ser vital que o processo de aprendizagem continue", oferecerá o dinheiro relativo a prémios de jogo e de competição que arrecadar nesta época

A onda de solidariedade, à escala europeia, devida aos danos sociais causados pela invasão bélica da Rússia em território da Ucrânia, tem mais um forte contributo.

Andy Murray, tenista antigo número um mundial, anunciou, esta terça-feira, no Twitter, que oferecerá o dinheiro relativo a prémios de jogo e de competição que arrecadar nesta época a crianças que estão a ser afetadas pela guerra.

"Vou doar os meus ganhos em dinheiro no resto do ano [a crianças ucranianas], mas qualquer pessoa no Reino Unido pode apoiar a resposta humanitária da UNICEF em doação ao nosso apelo", escreveu, em simultâneo com um pedido, Andy Murray.

Frisando "ser vital que o processo de aprendizagem continue", o tenista inglês sublinhou que a UNICEF "está a trabalhar para permitir o acesso à aprendizagem às crianças deslocadas [da Ucrânia], bem como a apoiar a reabilitação de escolas danificadas [no país], juntamente com equipamento e mobiliário de substituição".

Os ataques bélicos causaram, desde 24 de fevereiro, mais de 2.000 mortos entre a população civil da Ucrânia e a fuga de mais de 1,7 milhões de pessoas para países vizinhos, de acordo com a ONU, além da destruição de edifícios civis e escolares.