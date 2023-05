Corte no pé sofrido durante assalto tira Kyrgios de Roland Garros

Agente do tenista explica o motivo da ausência do tenista australiano do segundo torneio do Grand Slam da temporada

Nick Kyrgios, tenista australiano, vai falhar o torneio de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, devido a um corte num pé quando tentava ajudar a mãe durante um assalto, e não devido à lesão no joelho que o tem vindo a atormentar. Quem o revela é o agente, Daniel Horsfall.

De salientar que a família do tenista sofreu um assalto à mão armada, em casa, tendo a mãe entregado a chaves do Tesla de Kyrgios ao ladrão. No entanto, tudo acabou bem, uma vez que o australiano recorreu à aplicação da Tesla para limitar a velocidade do carro para os 80 km/h, o que ajudou na perseguição policial. O assaltante acabou por ser apanhado.

"Durante o incidente, dia 1 de maio, eles tiveram um assalto à mão armada em casa. Com tudo o que estava a acontecer, o Nick [Kyrgios] cortou-se no pé esquerdo. Não sabemos como. Basicamente, isto resultou num atraso de duas semanas e meia na sua preparação para este Grand Slam", começou por explicar Horsfall à agência Reuters.

"Não podia deslizar, não podia ir para o campo, porque cada vez que calçava um sapato, mexia-se e a ferida voltava a abrir-se. O joelho dele, pelo que sabemos, está numa forma fantástica, a cirurgia correu bem", continuou, antes de concluir:

"A sua forma física está a fantástica. Foi precisamente quando chegámos ao último passo da reabilitação, no campo, que este acidente estranho aconteceu."

