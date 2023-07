Numa atualização do ranking em que não houve mudanças no top 10, Nuno Borges, o melhor português, caiu para a 72.ª posição, com Frederico Silva a ser o outro luso no top 200, atualmente no 196.º lugar.

O espanhol Carlos Alcaraz e a polaca Iga Swiatek mantiveram esta segunda-feira a liderança das hierarquias mundiais de ténis, após o final de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada.

Após vencer o 'major' londrino pela primeira vez, Alcaraz manteve a liderança, à frente do sérvio Novak Djokovic, derrotado na final, e do russo Daniil Medvedev, que caiu nas meias-finais.

Numa atualização do ranking em que não houve mudanças no top 10, Nuno Borges, o melhor português, caiu para a 72.ª posição, com Frederico Silva a ser o outro luso no top 200, atualmente no 196.º lugar.

No ranking feminino, Swiatek mantém a liderança, apesar de ter sido eliminada nos quartos de final no All England Club, seguida da bielorrussa Aryna Sabalenka e da cazaque Elena Rybakina.

A checa Marketa Vondrousova, vencedora de Wimbledon, subiu 32 lugares e ocupa o 10.º lugar, com a tunisina Ons Jabeur, finalista vencida, a manter-se no sexto posto.