Confira os adversários de João Sousa e Nuno Borges na primeira ronda do Estoril Open

O tenista português João Sousa vai estrear-se no Estoril Open frente ao argentino Sebastian Baez, enquanto Nuno Borges terá como adversário o espanhol Pablo Andujar na primeira ronda no Clube de Ténis do Estoril.

O sorteio realizado este sábado ditou o encontro entre o vimaranense, número 85 no ranking ATP, e o jovem de Buenos Aires, 60.º colocado na mesma hierarquia, nos courts de terra batida do Estoril, onde se realizará o primeiro confronto direto entre ambos.

João Sousa, de 33 anos, e Sebastian Baez, de 21 anos, ainda na sexta-feira treinaram juntos nos courts cobertos do Clube de Terra do Estoril e agora voltam a encontrar-se para discutir o acesso à segunda ronda do único torneio português do ATP Tour.

Já Nuno Borges, de 25 anos, terá um duelo na estreia com o espanhol Pablo Andujar, um tenista que nunca defrontou antes e ocupa o 79.º lugar na hierarquia mundial.

O jovem maiato (131.º ATP), que recentemente se sagrou campeão do challenger de Barletta, jogou pela primeira vez há um ano o Estoril Open e atingiu a segunda ronda do quadro principal, depois de superar a fase de qualificação, e este ano recebeu um wild card para o quadro principal, tendo agora como principal entrave à sua progressão o veterano espanhol, de 36 anos.