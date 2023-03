Challenger de Les Franqueses del Vallès: Gastão Elias perde nos quartos de final

Redação com Lusa

Gastão Elias afastado nos quartos de final do Challenger de Les Franqueses del Vallès

O português Gastão Elias foi, esta sexta-feira, afastado das meias-finais do Challenger de Les Franqueses del Vallès, ao perder com o chinês Bu Yunchaokete, nos quartos de final do torneio espanhol de ténis.

O tenista natural da Lourinhã, 222.º do ranking mundial, foi derrotado pelo chinês, 266.º da hierarquia, pelos parciais de 6-3, 7-6 (7-5), num encontro que durou duas horas e 15 minutos.

Esta foi a terceira vez este ano que Gastão Elias, de 32 anos, chegou aos quartos de final, depois de Puerto Vallarta, no México, e Waco, nos Estados Unidos.