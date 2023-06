Challenger de Ilkley: Francisco Cabral eliminado na primeira ronda de pares

Redação com Lusa

Francisco Cabral e Bart Stevens perderam com Sriram Baladji e Aisam-Ul-Haq Qureshi, por 6-3 e 7-6 (7-4).

O tenista português Francisco Cabral (50.º) e o neerlandês Bart Stevens saíram hoje derrotados na primeira ronda de pares do Challenger de Ilkley, pela dupla formada pelo indiano Sriram Balaji e pelo paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi.

Segundos cabeças de série do torneio, Cabral (50.º do ranking mundial da vertente) e Stevens perderam o encontro pelos parciais 6-3 e 7-6 (7-4), naquela que foi a estreia do português ao lado de Stevens, o seu 10.º parceiro diferente na atual temporada.