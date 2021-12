Challenger da Maia II: Gonçalo Oliveira, Gastão Elias e Nuno Borges na segunda ronda

Cação, Coelho, João Domingues e Pedro Araújo foram eliminados na estreia

Os tenistas portugueses Gonçalo Oliveira, Gastão Elias e Nuno Borges entraram hoje a vencer no Maia Open II e asseguraram a qualificação para a segunda ronda do challenger, que decorre no Complexo Municipal de Ténis da Maia.

Oliveira, 282.º classificado no "ranking" ATP, foi o primeiro a conquistar o triunfo, mas precisou de três horas e 20 minutos para afastar o austríaco Gerald Melzer (292.º ATP) em três "sets", pelos parciais de 4-6, 6-4 e 7-6 (7-3).

Na fase seguinte da prova, o jogador natural do Porto, de 26 anos, vai defrontar o alemão Sebastian Fanselow, 'carrasco' do também português Fábio Coelho na ronda inaugural do torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour.

Tal como Gonçalo Oliveira, Gastão Elias também se viu obrigado a dar a volta ao encontro com o ucraniano Oleksii Krutykh, número 397 na hierarquia mundial, para garantir a qualificação para a segunda ronda, igualmente em três partidas, com os parciais de 4-6, 6-2 e 7-5.

Depois de ter desistido nos quartos de final do Maia Open I com uma lesão no ombro direito, Elias, número 219 no "ranking" ATP, voltou às vitórias e terá pela frente no próximo duelo o espanhol Nikolas Sánchez Izquierdo (319.º ATP), que bateu o compatriota Javier Barranco Cosano, por 6-4, 4-6 e 6-4.

Já Nuno Borges, semifinalista do Maia Open I e que figura no 210.º lugar na hierarquia mundial, derrotou o seu primeiro adversário, o italiano Riccardo Bonadio (303º ATP), em dois "sets", por 7-6 (10-8) e 6-2, para marcar encontro com o também transalpino Eduardo Lavagno (586.º ATP), que afastou Tiago Cação, pelos parciais de 6-1, 2-6 e 7-6 (8-6).

Ao contrário de Oliveira, Elias e Borges, Cação, Coelho, João Domingues e Pedro Araújo foram eliminados na estreia no quadro principal de singulares do Maia Open II.