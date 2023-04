Casper Ruud venceu o Estoril Open e sobe no ranking mundial

Casper Ruud com o troféu do Estoril Open

Já o português Nuno Borges registou a melhor classificação da carreira.

A conquista do Estoril Open permitiu ao tenista norueguês Casper Ruud subir ao quarto lugar do ranking mundial, que mantém o sérvio Novak Djokovic na liderança e no qual Nuno Borges registou a melhor classificação da carreira.

O tenista português, de 26 anos, foi eliminado na primeira ronda do torneio português do circuito ATP, em terra batida, mas isso não o impediu de subir dois lugares na hierarquia mundial, para o 63.º, o melhor posicionamento de sempre, reforçando o estatuto de número um nacional.

Ruud, de 24 anos, subiu uma posição no ranking, para a quarta, por troca com o russo Daniil Medvedev, graças ao triunfo obtido no domingo na final do Estoril Open, por 6-2 e 7-6 (7-3), sobre o sérvio Miomir Kecmanovic, que ascendeu do 40.º para o 34.º posto.

Djokovic, de 35 anos, que na semana passada recuperou o comando, desalojando Carlos Alcaraz, mantém-se no topo da classificação, à frente do espanhol e do grego Stefanos Tsitsipas, segundo e terceiro colocados, respetivamente.

Além da troca de posições entre Ruud e Medvedev, houve apenas mais duas "mexidas" entre os 10 melhores tenistas, com italiano Jannik Sinner - que na atualização anterior tinha entrado para o top 10 - a subir ao oitavo lugar, relegando o dinamarquês Holger Rune para o nono.

O português João Sousa, que foi eliminado por Ruud na segunda ronda do Estoril Open, subiu um posto, para o 146.º, enquanto Frederico Ferreira da Silva ascendeu dois, para o 225.º, e João Domingues também galgou uma posição, para a 291.ª.

A classificação feminina continua a ser liderada pela polaca Iga Swiatek, seguida da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Jessica Pegula, segunda e terceira colocadas, respetivamente, com a tunisina Ons Jabeur a subir do quinto para o quarto lugar, por troca com a francesa Caroline Garcia.