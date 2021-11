Casper Ruud faz história nas ATP Finals e ainda sonha

O encontro da última jornada entre Ruud e o russo Andrey Rublev decidirá qual será o outro semifinalista do Grupo Verde

Casper Ruud tornou-se o primeiro tenista norueguês a vencer um encontro nas ATP Finals, ao bater o alternate Cameron Norrie na segunda jornada do Grupo Verde, e manteve as opções de apurar-se para as meias-finais.

No piso rápido da Pala Alpitour de Turim, o número oito mundial enfrentou dificuldades para derrotar o britânico, convocado à última hora para substituir o grego Stefanos Tsitsipas, que desistiu devido a uma lesão no cotovelo direito, mas acabou por impor-se com os parciais de 1-6, 6-3 e 6-4 ao 12.º classificado do ranking, em uma hora e 52 minutos.

Assim, o encontro da última jornada entre Ruud e o russo Andrey Rublev decidirá qual será o outro semifinalista do Grupo Verde, que já tem como vencedor o número um mundial, o sérvio Novak Djokovic.