Casper Ruud eliminado na segunda ronda do Masters 1000 de Madrid

O tenista norueguês ​​​​​​​Casper Ruud, número quatro mundial, foi esta sexta-feira surpreendido pelo qualifier italiano Matteo Arnaldi na segunda ronda do Masters 1.000 de Madrid, caindo em dois sets.

O campeão do Estoril Open, que teve bye na primeira ronda do torneio de terra batida da capital espanhola onde era o terceiro cabeça de série, foi eliminado pelo 105.º jogador mundial, por expressivos 6-3 e 6-4, em uma hora e 34 minutos.

Finalista da última edição de Roland Garros, Ruud continua inconstante na campanha europeia no pó de tijolo; depois de ter conquistado o título no Clube de Ténis do Estoril, foi eliminado nos oitavos de final quer no Masters 1.000 de Monte Carlo, quer no torneio de Barcelona.

Já Matteo Arnaldi, vindo da fase de qualificação, marcou encontro na terceira ronda do Masters 1.000 de Madrid com o espanhol Jaume Munar, que beneficiou da desistência do neerlandês Tallon Griekspoor, quando já tinha vencido o primeiro set por 7-6 (7-3).