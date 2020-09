Caso Djokovic: Kyrgios lança a polémica com inquérito nas redes sociais

Tenista australiano não passou ao lado da desqualificação do sérvio no Ope dos Estados Unidos.

Nick Kyrgios, figura controversa do mundo do ténis, não passou ao lado do incidente que resultou na desqualificação de Novak Djokovic do US Open.

No duelo com Pablo Carreño-Busta, o número um do ranking ATP atingiu uma juiz de linha com a bola no pescoço e, após conversa entre os juízes, foi declarado o afastamento do sérvio do torneio.

Ora, na sequência dos acontecimentos, Kyrgios recorreu às redes sociais para lançar um inquérito que já levantou polémica: "Ponham-me no lugar do engraçadinho ["jokers", nome dado pelo australiano a Djokovic] no incidente. 'Atingir acidentalmente o miúdo das bolas na garganta'. Por quantos anos me iriam banir?", questionou o tenista australiano, oferecendo três opções: cinco, dez ou vinte anos.

Nos comentários houve quem brincasse com a situação, mas também não foram poucos os que condenaram a questão de Nick Kyrgios, 40.º classificado na hierarquia do ténis mundial.