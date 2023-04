Carlos Ramos e o jogo com Serena: "Sou árbitro e não tenho o direito a falar sobre ele"

Carlos Ramos, árbitro português, e Serena Williams, no US Open de 2018

Carlos Ramos é o mais conceituado dos árbitros portugueses e foi o primeiro a arbitrar finais masculinas de todos os quatro "majors" e ainda os Jogos Olímpicos, em Londres'2012, embora seja também reconhecido pela polémica com Serena Williams na final do Open dos Estados Unidos de 2018, que está proibido de comentar

O português Carlos Ramos, que encerrou a carreira de árbitro de cadeira na última edição do Estoril Open, assumiu esta quarta-feira ser o "momento ideal" para concluir um ciclo de 30 anos, prosseguindo em funções na juiz-arbitragem.

"Não tinha previsto deixar no Estoril Open, era em Roland Garros, mas a cada dia que passava, ficava mais claro que era ali o momento para parar. Fez sentido, era fechar o ciclo. Comecei aqui no Jamor, a minha primeira final ATP foi no Jamor, acabo no Estoril e o meu último jogo é no meu país, onde nasci e acabei como árbitro. Era o momento ideal para o fazer e estou felicíssimo por ter tomado esta decisão", disse Carlos Ramos.

Em conferência de imprensa no Complexo de Ténis do Jamor, onde decorre o Grupo II da Zona Europa-África da Billie Jean King Cup esta semana, Carlos Ramos lembrou que esta edição do Estoril Open foi o primeiro torneio em que recorreu à utilização de óculos.

"Era fundamental deixar enquanto estivesse a arbitrar ao nível de que gosto. Aos 52 anos, as coisas tornam-se mais frágeis. Com a idade e maturidade ganhamos algumas coisas, mas perdemos outras. Este foi o primeiro ano em que arbitrei o Estoril Open de óculos. É o reflexo das capacidades que começam a baixar, como a visão. Sentia-me com plena confiança e a ver a bola da mesma forma que antes, mas senti que é o momento certo. Estava a correr mais riscos de arbitrar a um nível que não me satisfaz e preferia decidir antes que me fosse imposto", explicou aos jornalistas, numa conferência que durou uma hora.

Agora, seguem-se as funções de juiz-árbitro, que já desempenha há cerca de 15 anos, embora antes conciliada com a experiência de árbitro de cadeira, que deixará, apesar de o coração continuar no cargo, no qual aprendeu a tornar fraquezas em qualidades.

"O meu presente hoje é a arbitragem de cadeira, mas vou continuar como juiz-árbitro. A parte da juiz-arbitragem tem algo de que não gosto muito, que é a parte administrativa. Sou uma pessoa mais de terreno e a parte administrativa é muito pesada, identifico-me muito pouco. Consegui, como árbitro de cadeira, tornar as minhas fraquezas um pouco nas minhas qualidades. Dedicando-me a fundo à juiz-arbitragem, acredito que consigo fazer a mesma coisa. Era fraco na gestão de emoções, na concentração e comunicação, que foram das minhas três melhores qualidades como árbitro de cadeira", recordou.

"O jogo alimentou muita polémica. Ainda sou árbitro e não tenho o direito a falar sobre ele. Não é que não queira, pois não tinha o mínimo problema em falar, mas o código de conduta da ITF [Federação Internacional de Ténis], infelizmente, não me permite falar sobre um jogador, um evento ou um jogo em específico", realçou o árbitro português.

Admitindo "muitos momentos menos bons", com decisões arbitrais que "mudaram o rumo dos jogos", o que "é frustrante e dá muita tristeza", Carlos Ramos referiu sempre ter idêntico respeito por todos os jogadores, "seja o número um ou 500 do ranking", enfatizando a influência do ex-árbitro e amigo Jorge Dias na sua carreira na arbitragem.

"Foi a primeira pessoa que me fez sonhar em ser árbitro. Sempre quis ser desportista, era louco por futebol, jogava a guarda-redes, só que era demasiado pequeno. Vi que não ia chegar a lado nenhum, conheci o ténis e entusiasmei-me rapidamente. Comecei tarde, não tinha o talento que queria e rapidamente também vi que não havia grande esperança. Comecei depois como juiz de linha e, quando entrei em campo no primeiro jogo, adorei. O resto é história", contou Carlos Ramos, sobre os seus primeiros passos.

O árbitro português esteve em quatro finais masculinas do Open da Austrália (2005, 2008, 2014 e 2016), e numa em Wimbledon (2007), Roland Garros (2008) e Open dos Estados Unidos (2011).

Além da final masculina de Londres'2012 e de finais da Taça Davis, arbitrou ainda finais femininas em Roland Garros (2005), Wimbledon (2008) e Open dos Estados Unidos (2018), assim como da Fed Cup.

O último encontro como árbitro de Carlos Ramos foi a final do Estoril Open, no domingo, na qual o norueguês Casper Ruud se impôs ao sérvio Miomir Kecmanovic com os parciais de 6-2 e 7-6 (7-3), em uma hora e 49 minutos.