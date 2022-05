Carlos Alcaraz sobe a sexto do ranking ATP após triunfo em Madrid

Continua a ser liderado pelo tenista sérvio Novak Djokovic.

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, que no domingo conquistou o Masters 1.000 de Madrid, subiu ao sexto lugar do ranking ATP, que continua a ser liderado pelo sérvio Novak Djokovic.

O percurso no torneio madrileno, no qual bateu o compatriota Rafael Nadal, nos quartos de final, Djokovic, nas meias-finais, e o alemão Alexander Zverev, na final, permitiu ao jovem tenista, de 19 anos, subir três posições na hierarquia.

O mais jovem entre o top 40 da classificação mundial arrecadou no domingo o quinto título da carreira e o quarto da temporada, juntando-o aos de Umag, em 2021, Barcelona, Rio de Janeiro e Masters 1.000 de Miami, todos neste ano.

O top 5 do ranking de singulares manteve-se inalterado, com a liderança de Novak Djokovic, à frente do russo Daniil Medvedev (segundo), do germânico Alexander Zverev (terceiro), do espanhol Rafael Nadal (quarto) e do grego Stefanos Tsitsipas (quinto).

Rafa, no entanto, escreveu nova página na história da modalidade, ao tornar-se no terceiro tenista com mais semanas no "top 100": o espanhol entrou nos 100 melhores em 21 de abril de 2003 e não voltou a sair dessa lista, somando 972 semanas, e estando atrás apenas do suíço Roger Federer (1.159) e do norte-americano Andre Agassi (1.019).

Nos 10 primeiros, o russo Andrey Rublev ascendeu ao sétimo posto, ultrapassando o italiano Matteo Berrettini, que agora é oitavo, enquanto o canadiano Félix Auger-Aliassime também subiu uma posição, para nono, à frente do norueguês Casper Ruud, que caiu três lugares e fecha o "top 10".

João Sousa continua a ser o único português no top 100, apesar de ter caído uma posição, para 83.º, enquanto Nuno Borges é 132.º, Gastão Elias ocupa o 155.º e Pedro Sousa é 293.º.

Em pares, Francisco Cabral e Nuno Borges, que no sábado conquistaram o título de duplas no "challenger" de Praga, continuam a progredir na hierarquia mundial, situando-se, respetivamente, no 75.º e 85.º lugares do "ranking".

Já o ranking feminino (WTA) continua a ser liderado pela polaca Iga Swiatek, sendo que a checa Barbora Krejcikova subiu ao segundo posto e relegou a espanhola Paula Badosa para terceiro.