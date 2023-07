Carlos Alcaraz: "Lembrei-me do 15/40 que o Djokovic salvou contra o Federer..."

Alcaraz teve um match point no quinto set da final de Wimbledon, contra Djokovic, e lembrou-se do que aconteceu com Roger Federer, em 2019, precisamente contra o sérvio.

Nos bastidores, após vencer Djokovic e conquistar o torneio de Wimbledon, Carlos Alcaraz confidenciou ao Rei Filipe aquilo que pensou no último jogo: "Lembrei-me do 15/40 [match points] que o Novak salvou contra o Federer e não queria que me fizesse o mesmo". Foi a 14 de julho de 2019 e o sérvio ganhou no quinto set.

"É um sonho que se torna realidade... É fantástico ter vencido, mas, mesmo que tivesse perdido, continuaria orgulhoso por ter jogado esta final contra uma lenda da modalidade", afirmou.

O tenista espanhol, que tem Roger Federer como ídolo, passou agora a ser membro do All England Club, com a vitória deste domingo. "É fantástico. Agora posso vir aqui jogar ténis e cricket com o Roger...", gracejou.