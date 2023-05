Carlos Alcaraz diz que não é "favorito" antes de Roland Garros

Atualmente o número um mundial, Carlos Alcaraz, vai lutar pelo título do Roland Garros. O espanhol não se considera favorito e a prioridade principal é desfrutar e defender o ranking.

No sorteio relativo ao "seeding" de Roland Garros, Carlos Alcaraz ficou colocado no mesmo lado do quadro de Novak Djokovic (vencedor de 22 Grand Slams). O tenista espanhol quer gerir as suas próprias expectativas.

"Vou tentar dar o meu melhor e é só nisso que penso", começou por dizer Alcaraz, num evento promocional em que esteve presente, antes do torneio: "Não sou favorito, mas claro que posso dizer que sou um deles. Não tenho muita pressão, como já disse, apenas me divirto e tento não pensar na pressão. Venho aqui para desfrutar, para mostrar o meu melhor ténis. Vou tentar fazer um bom resultado, mas não é a única coisa que penso", acrescentou.

O recordista em vitórias nesta competição (14), Rafael Nadal, vai falhar o torneio devido a lesão e o foco principal está em Alcaraz e Djokovic.

Em declarações, o treinador e tio de Rafael Nadal, Toni Nadal, fez um balanço daquilo que se pode esperar neste Roland Garros: "Não sei se está tão em aberto (o título). Não sei quem consegue vencer o Carlos, não há muitos que lhe conseguem vencer, nem a ele nem ao Djokovic. Não são fáceis de derrotar. Não sei se o Rune ou o Medvedev se vão sair bem", afirmou o treinador, que ainda teve tempo para falar sobre a ausência do sobrinho, Rafael Nadal.

"Infelizmente o meu sobrinho não pode vir. Está lesionado e tem de recuperar para ser competitivo. Espero que, em 2024, esteja suficientemente bem para tentar vir", finalizou.

No caminho, Carlos Alcaraz poderá enfrentar vários desafiadores da sua passagem até há já esperada meia-final com Novak Djokovic. Stefanos Tsitsipas (nº 5 do ATP), Lorenzo Musetti (nº 18 do ATP) e Felix Auger-Aliassime (nº 10 do ATP) estão também no primeiro quadro do sorteio.