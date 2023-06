Candidata desiste de Roland Garros: "Não dormi durante duas noites"

Redação com Lusa

Desta forma, Rybakina vai falhar o encontro da terceira ronda do torneio, em que iria defrontar este sábado a espanhola Sara Sorribes Tormo, que, assim, segue diretamente para os oitavos de final do "major" parisiense

A tenista cazaque Elena Rybakina, número quatro do mundo, desistiu de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, devido a "uma doença do trato respiratório superior", anunciou este sábado a WTA, em comunicado.

"Não dormi durante duas noites e tive febre. Ainda tentei, no aquecimento, mas senti que a melhor decisão passava pela desistência", explicou Rybakina, em conferência de imprensa.

Nas duas primeiras rondas de Roland Garros, a tenista cazaque tinha eliminado duas oponentes checas, primeiro Brenda Fruhvirtova e, depois, Linda Noskova.

Rybakina, quarta classificada do ranking WTA, conquistou a última edição do torneio de Wimbledon, em 2022, e já este ano foi finalista do Open da Austrália, tendo perdido para a bielorrussa Aryna Sabalenka, além de ter conquistado os Masters 1.000 de Roma e Indian Wells.