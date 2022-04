Campeão em título abre sessão no Estoril Open e primeiro cabeça de série encerra

Confira o programa para esta sexta-feira.

O espanhol Albert Ramos-Viñolas, a defender o título, abre esta sexta-feira os quartos de final do Estoril Open, no Clube de Ténis do Estoril, onde o primeiro cabeça de série, Félix Auger-Aliassime, encerra a jornada com Sebastian Korda.

Num dia em que os portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral também vão discutir o acesso às meias-finais de pares, os espanhóis Ramos-Viñolas, sexto pré-designado, e o "lucky loser" Fernando Verdasco, de 38 anos, vão jogar a partir das 13h00 no court central, naquele que será o primeiro desafio da jornada.

Logo a seguir entram em cena o francês Richard Gasquet, vencedor do Estoril Open em 2015, e o jovem argentino Sebastián Báez, de 21 anos, que afastou na estreia o número um português João Sousa e na quinta-feira eliminou o croata Marin Cilic, terceiro cabeça de série e campeão do Open dos Estados Unidos de 2014.

Não antes das 18h00, também no palco principal do Clube de Ténis do Estoril, é a vez do espanhol Alejandro Davidovich Fokina, quarto pré-designado e finalista do Masters 1.000 de Monte Carlo, medir forças com o norte-americano Frances Tiafoe, vice-campeão do Estoril Open em 2018, conquistado por João Sousa, que afastou este ano Nuno Borges na segunda ronda.

A encerrar a sessão noturna, o canadiano Félix Auger-Aliassime, número 10 do mundo, e o norte-americano Sebastian Korda vão lutar pela última vaga nas meias-finais no pó de tijolo do Estoril, onde Borges e Cabral têm encontro marcado com os norte-americanos Nathaniel Lammons e Tommy Paul no segundo embate do court Cascais, a partir das 13h00.