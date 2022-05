Cameron Norrie conquista o Torneio de Lyon

Redação com Lusa

O tenista britânico Cameron Norrie, primeiro cabeça de série, venceu este sábado o torneio de Lyon, ao bater na final o eslovaco Alex Molcan, em três sets, por 6-3, 6-7 (3-7) e 6-1.

Norrie, 11.º do ranking mundial ATP, venceu Molcan, 47.º, após 02h26 de jogo.

Este é o quarto título da carreira de Norrie, depois de vencer em Los Cabos e no Masters de Indian Wells, em 2021, e já este ano em Delray Beach.

No último ano, Norrie tinha sido finalista vencido em Lyon, perdendo então na final diante do grego Stefanos Tsitsipas, com um duplo 6-3.