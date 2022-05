Boris Becker queixa-se da comida na prisão: "A qualidade é má e a quantidade é pouca"

Antigo tenista foi condenado a dois anos e meio de prisão

Boris Becker não está satisfeito com as condições de higiene e com a comida da prisão onde se encontra detido, em Inglaterra.

"Ele está a passar por um mau bocado, mas o pior de tudo é a comida. A qualidade é má e a quantidade é pouca. Uma das primeiras refeições foi carne de vaca e estava muito má... Mas vai ter de se habituar. Ele está também chocado com as condições de higiene porque a prisão está sobrelotada", contou uma fonte próxima do antigo tenista ao jornal The Sun.

O antigo campeão de torneios do Grand Slam estará numa cela com seis metros quadrados, fechado das 20h00 às 7h00 do dia seguinte.

O alemão, antigo líder do ranking mundial, de 54 anos, deixou de pagar cerca de 60 milhões de euros quando declarou falência pessoal, sendo agora culpado de quatro crimes: um de remoção de propriedade, duas de ocultação de propriedade e uma de ocultação de dívida.