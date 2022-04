Borges e Cabral desafiam primeiros cabeças de série nas "meias" do Estoril Open

Dupla portuguesa eliminou Nathaniel Lammons e Tommy Paul para assegurar a qualificação inédita para umas meias-finais de um torneio ATP.

Os portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral eliminaram esta sexta-feira os norte-americanos Nathaniel Lammons e Tommy Paul para assegurar a qualificação inédita para umas meias-finais de um torneio ATP, no Estoril Open, a decorrer no Clube de Ténis do Estoril.

Numa tarde de sol e quente no court Cascais, de bancadas bem compostas, a dupla nacional afastou nos quartos de final Lammons, número 76 no ranking ATP de pares, e o seu parceiro Paul, 167.º classificado, após dois sets e um super tie-break, decididos com os parciais de 6-3, 6-7 (2-7) e 10-6, em uma hora e 25 minutos.

Borges, que figura no 127.º lugar na hierarquia de duplas, e Cabral (106.º) entraram bem no desafio e, após desperdiçarem dois pontos de break no quarto jogo, passaram para a frente no oitavo, confirmando a vantagem no marcador no jogo seguinte e encerrando o set inaugural em apenas 24 minutos.

No segundo parcial, já com um especial e atento espetador na bancada, Jamie Murray, que aguardava pelo desfecho do embate para conhecer os próximos adversários, a dupla portuguesa foi a primeira a conseguir o break, mas não conseguiu manter o ascendente e permitiu a recuperação dos adversários, que se revelaram mais fortes no tie-break.

Adiada a decisão para o super tie-break, que começou muito equilibrado, os dois amigos nortenhos conseguiram manter a agressividade, baixar a percentagem de erros e descolar no marcador. Ao terceiro match point, empurrados pelo apoio do público, fecharam a contenda e garantiram uma vaga nas meias-finais do Estoril Open.

Superado o difícil desafio de hoje, o próximo não se perspetiva nada fácil, uma vez que Nuno Borges, de 25 anos, e Cabral, de 24 anos, vão ter agora pela frente o britânico Jamie Murray, antigo número um mundial de pares e atual 22.º classificado, que detém dois títulos do Grand Slam (Open da Austrália e Open dos Estados Unidos em 2016), e o neozelandês Michael Venus, número 11 do mundo e também ele vencedor de um "major", Roland Garros, em 2107, ano em que ganhou o Estoril Open também em pares.