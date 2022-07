Borges e Cabral derrotados na final de pares do Porto Open

Os tenistas portugueses Francisco Cabral e Nuno Borges, primeiros pré-designados, foram hoje derrotados na final de pares do challenger do Porto pelos indianos Yuki Bhambri e Saketh Myneni, em três parciais.

No Complexo Desportivo do Monte Aventino, os campeões do Estoril Open perderam o primeiro parcial por 4-6, conseguiram reagir no segundo ao vencer por 6-3, mas no derradeiro voltaram a ser superiorizados por 10-6, ao fim de uma hora e 19 minutos.

Este foi a 12ª final da carreira em torneios do circuito challenger disputada por Cabral, número 67 no ranking ATP de pares, e Borges, 90.º colocado na mesma hierarquia.

O par luso procurava erguer o 10.º troféu challenger e o quarto na presente época, que teve como ponto mais alto a conquista do Estoril Open, do circuito ATP.

A final da vertente de singulares será disputada no domingo, entre o turco Altug Celikbilek e o australiano Christopher O"Connell.