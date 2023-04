Billie Jean Cup: Portugal a uma vitória do Grupo I da Zona Europa-África

Derrotou esta sexta-feira a Grécia, por 2-1.

Portugal assegurou esta sexta-feira o triunfo na poule A do Grupo II da Zona Europa-África da Billie Jean King Cup em ténis, ao derrotar a Grécia, por 2-1, no Complexo de Ténis do Jamor.

Depois das vitórias sobre Israel (3-0), Malta (2-1) e Bósnia-Herzegovina (2-1), Portugal fechou de forma perfeita o Grupo A, com a quarta vitória em outros tantos jogos, defrontando agora a Geórgia, segunda da poule B, naquele que será derradeiro obstáculo luso rumo à promoção ao Grupo I da Zona Europa-África.

Nos courts de terra batida do Jamor, Inês Murta, 685.ª da hierarquia mundial, perdeu com Valentini Grammatikopou, por 6-3 e 6-2, em uma hora e 29 minutos.

Mesmo sem Maria Sakkari, nona do mundo, a Grécia era a grande favorita, mas Francisca Jorge, 314.ª, empatou a eliminatória com um triunfo sobre Desmina Papamichail, 151.ª, por 7-5 e 7-6 (7-3), em duas horas e 22 minutos.

No encontro de pares, Francisca e Matilde Jorge mantiveram o percurso perfeito na presente edição da Billie Jean Cup e venceram Valentini Grammatikopou e Martha Matoula, por 6-2 e 6-4, em uma hora e 24 minutos.

Com quatro triunfos, Portugal venceu o Grupo A, com mais uma vitória do que a Grécia e duas do que a Bósnia-Herzegovina. Israel venceu uma vez, enquanto Malta sofreu quatro derrotas.

Portugal joga o apuramento no sábado, frente à Geórgia, naquele que será o quinto confronto entre as duas seleções, que venceram duas vezes cada.