"Bateram-me até me deixarem inconsciente, uma semana antes do US Open", revela ex-tenista

Há poucos dias, um vídeo de um pai a agredir violentamente a filha num court de ténis na Sérvia começou a circular nas redes sociais e chocou o mundo do ténis. E esse tem sido um tema debatido por vários tenistas. A australiana Jelena Dokic foi uma dessas pessoas e relatou também ter sofrido agressões quando estava a iniciar a carreira de tenista profissional.

"Foi repugnante ver as imagens [das agressões na Sérvia], ainda mais depois de também ter passado por isso. Quando tinha 16 anos, bateram-me até me deixarem inconsciente uma semana antes do US Open, e não foi a única vez. Infelizmente, o que acontece atrás de portas fechadas é ainda pior", referiu a antiga número quatro do Mundo, em declarações ao canal televisivo australiano Channel 9.

"Sinto-me doente e de coração partido por ver isto. Infelizmente, é um dia normal para muitos de nós que já sofreram agressões quando éramos mais novos. Baterem-nos, puxarem-nos as orelhas, cuspirem na nossa cara... supostamente, o pai e treinador desta menina de 14 anos já tinha agredido alguém numa academia de ténis há umas semanas. E agora bate assim na filha. Eu pergunto-me: como é que isto acontece? Já foi expulso de vários clubes mas continua a poder frequentar outros e ir a torneios porque o sistema está podre. Se já fez isto e está proibido de entrar em algum clube ou academia, não devia poder entrar em mais nenhum", apontou ainda, numa publicação na rede social Instagram.