Barty vence torneio de Adelaide e ganha balanço para o Open da Austrália

Redação com Lusa

Triunfo assegurado em apenas uma hora e quatro minutos, batendo Rybakina por 6-3 e 6-2

A tenista australiana Ashleigh Barty, número um mundial, conquistou hoje o torneio australiano de Adelaide, ao derrotar na final a cazaque Elena Rybakina, 14.ª do mundo.

Apesar de ter estado ausente do circuito alguns meses - parou em setembro último depois de ter sido eliminada na terceira ronda do US Open -, Barty aparenta estar em forma e este domingo assegurou o triunfo em apenas uma hora e quatro minutos, batendo Rybakina por 6-3 e 6-2.

Barty, que assegurou o 14.º título da sua carreira, tem ainda marcada para hoje a final da variante de pares do torneio, na qual faz equipa com a sua compatriota Storm Sanders, devendo a dupla australiana defrontar o par formado pela croata Darija Jurak Schreiber e pela eslovena Andreja Klepac.