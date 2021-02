Barty e Mertens conquistam os torneios preparatórios para o Open da Austrália

Redação com Lusa

A tenista australiana e a belga conquistaram dois dos torneios que antecedem o Open da Austrália.

Ashleigh Barty, líder do ranking mundial de ténis, e Elise Mertens, 20.ª da hierarquia, conquistaram este domingo dois dos torneios que antecedem o Open da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.

Ashleigh Barty conquistou o Yarra Valley Classic, o seu nono título no circuito WTA, ao vencer no encontro decisivo a espanhola Garbine Muguruza, 15.ª do mundo, por 7-6 (7-3) e 6-4, em uma hora e 49 minutos.

Já a belga Elise Mertens, 20.ª do ranking, derrotou na final do Gippsland Trophy a estónia Kaia Kanepi, 94.ª do circuito, por 6-4 e 6-1, em uma hora e 13 minutos, erguendo o seu sexto troféu.

A final do Grampians Trophy foi cancelada, devido à sobrecarga de jogos, tendo o torneio ficado pelas meias-finais, com as vitórias da estónia Anett Kontaveit frente à grega Maria Sakkari, por 2-6, 6-3 e 11-9, e da norte-americana Ann Li perante a sua compatriota Jennifer Brady, por 7-6 (7-5), 6-7 (5-7) e 10-6.