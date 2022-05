Barbora Krejcikova finda defesa do título de Roland Garros de forma precoce

Redação com Lusa

Atleta da Chéquia perdeu logo no seu primeiro jogo, algo inédito, no major francês. Troféu vai parar a novas mãos

A tenista checa Barbora Krejcikova, detentora do título, foi eliminada, esta segunda-feira, na primeira ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, ao perder com a francesa Diane Parry.

Krejcikova, número dois mundial, nunca tinha sido eliminada na primeira ronda de um major, mas foi surpreendida pela francesa, 97.ª da hierarquia, por 1-6, 6-2 e 6-3, em duas horas e oito minutos.

Pela segunda vez na segunda ronda de um torneio do 'Grand Slam', igualando o feito de 2019 na estreia em Paris, Parry vai agora defrontar a colombiana Camila Osorio, 66.ª do 'ranking' WTA.