Austrália responde ao pai de Djokovic: "A vacina não tem nada a ver com chantagem"

Pai de Novak Djokovic afirmou recentemente que a participação do filho no Open da Austrália estaria em risco.

O pai de Novak Djokovic, Srdjan Djokovic, afirmou recentemente que a participação do filho no Open da Austrália estaria em risco, tendo em conta "as chantagens e condições" quanto à vacina contra a covid-19. Agora, o governo de Vitória, que acolhe a referida competição, afirma que as vacinas obrigatórias naquele estado "não são chantagem".

"Não tem nada a ver com chantagem, [tem] apenas [a ver com] fazer com que a comunidade de Vitória esteja mais protegida", começou por dizer Martin Pakula, o ministro do Desporto de Vitória.

"Se fores um tenista ou atleta internacional de qualquer tipo de visite ao país, serás bem-vindo em função da tua responsabilidade para com a comunidade. E por isso pedimos às estrelas internacionais do ténis que satisfaçam os mesmos requisitos que os residentes em Vitória", concluiu.