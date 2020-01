Austrália é a primeira seleção nos quartos de final da ATP Cup

Álex de Miñaur selou o apuramento da seleção anfitriã da competição, ao vencer Denis Shapovalov, por 6-7 (6-8), 6-4 e 6-2.

A Austrália tornou-se na primeira seleção qualificada para os quartos da final da ATP Cup em ténis, ao vencer o Canadá, finalista da Taça Davis, por 3-0, e sem Nick Kyrgios.

Em Brisbane, Álex de Miñaur selou o apuramento da seleção anfitriã da competição, ao vencer Denis Shapovalov, por 6-7 (6-8), 6-4 e 6-2, depois de John Millman, que substituiu Kyrgios, ter batido Feliz Auger-Aliassime, por 6-4 e 6-2.

O pleno australiano foi alcançado pelo par formado por John Peers e Chris Guccione, diante de Auger-Aliassime e Adil Shamasdin, por 3-5, 7-6 (7-3) e 10-8, depois do triunfo na ronda inaugural do Grupo F frente à Alemanha, também por 3-0.

Na mesma poule, Stefanos Tsitsipas deu vantagem à Grécia, ao vencer Alexander Zverev, por 6-1 e 6-4, mas a Alemanha encetou a reviravolta, com o triunfo de Jan-Lennard Struff diante de Michail Pervolarakis, por 6-4 e 6-1, e de Andreas Mies e Kevin Krawietz, campeões de pares em Roland Garros, frente a Pervolarakis e Tsitsipas, por 3-6, 6-3 e 17-15.

Em Perth, para o Grupo D, a Rússia manteve-se implacável diante dos Estados Unidos, com os triunfos individuais de Karen Khachanov frente a Taylor Fritz, por 3-6, 7-5 e 6-1, e de Daniil Medvedev perante John Isner, por 6-3 e 6-1. Em pares, Austin Krajicek e Rajeev Ram reduziram a desvantagem norte-americana, ao derrotarem, por 6-3 e 6-3, Medvedev e Khachanov.

No mesmo agrupamento, a Itália impôs-se à Noruega, depois do desaire inicial diante da Rússia, com o duplo 6-1 de Stefano Travaglia frente a Viktor Durasovic e o duplo 6-2 de Fabio Fognini no embate com Casper Ruud. Fognini e Simone Bolelli selaram o triunfo transalpino com a vitória nas duplas, por 6-3 e 7-6 (7-3), frente a Ruud e Durasovic.

No Grupo C, disputado em Sydney, a Bulgária somou o segundo triunfo na prova, graças às vitórias de Grigor Dimitrov e Dimitar Kuzmanov frente aos moldavos Radu Albot, por 6-2 e 6-3, e Alexander Cozbinov, por 6-1 e 7-5. Apenas cedendo em pares, com o triunfo de Albot e Cozbinov, por 6-4 e 7-6 (7-4) frente a Dimitrov e Alexandar Lazarov.

No outro embate do grupo, a Grã-Bretanha, depois da derrota frente aos búlgaros, derrotou a Bélgica, que tinha conseguido um pleno com a Moldávia.

Steve Darcis deu vantagem aos belgas, ao derrotar Cameron Norrie, por 6-2 e 6-4, mas os britânicos redimiram-se, com os triunfos de Daniel Evans sobre David Goffin por duplo 6-4 e, em pares, de Jamie Murray e Joe Salisbury perante Sander Gille e Joran Vliegan, por 6-3 e 7-6 (9-7).