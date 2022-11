Austrália bate a Croácia e passa à final da Taça Davis

Redação com Lusa

Austrália garante primeira final depois de 2003.

A Austrália, a segunda seleção com mais vitórias na Taça Davis, garantiu esta sexta-feira um lugar na final da edição de 2022, que decorre em Málaga, Espanha, ao derrotar a Croácia por 2-1.

Apesar dos seus 28 títulos na competição, os autralianos já não chegavam à final desde 2003, ano em que venceram a Espanha na final por 3-1 e numa equipa em que atuava o seu atual capitão, Lleyton Hewitt.

O encontro até começou melhor para a Croácia, que se adiantou através de Borna Coric, que superou Thanassi Kokkinakir por 6-4 e 6-3, mas os australianos igualaram de seguida, com o triunfo de Alex de Minaur sobre Marin Cicli por duplo 6-2.

No encontro decisivo de pares, a dupla australiana formada por Max Purcell e Jordan Thompson superou os croatas Mate Pavic e Nikola Mektic por 6-7 (3-7), 7-5 e 6-4, ao fim de duas horas e 16 minutos, agendando assim a sua presença na final pela 48.ª vez.

Na final, no domingo, a Austrália vai defrontar o vencedor do embate entre Canadá e Itália, que se defrontam no sábado.