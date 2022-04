Auger-Aliassime, primeiro cabeça de série, entra em ação no Estoril Open

João Sousa disputa a segunda ronda de pares com Pablo Cuevas.

O canadiano Félix Auger-Aliassime entra esta quinta-feira em jogo no Estoril Open, o único torneio português do ATP Tour, que decorre no Clube de Ténis do Estoril, onde João Sousa disputa a segunda ronda de pares com Pablo Cuevas.

O jovem de Montreal, único top 10 presente no ATP 250 português, teve "bye" na ronda inaugural e acedeu diretamente à segunda jornada, tendo encontro marcado com o "lucky loser" espanhol Carlos Taberner (92.º), não antes das 18h00 no court central.

A sessão abre, contudo, às 13h00 com o desafio entre o francês Richard Gasquet, campeão do Estoril Open em 2015, e o boliviano Hugo Dellien, logo seguido do duelo que coloca o argentino Sebastián Báez diante do croata Marin Cilic, campeão do Open dos Estados Unidos de 2014.

O último encontro do "court" central será disputado pelo francês Benjamin Bonzi e o norte-americano Sebastian Korda, para apurar os últimos quatro jogadores para os quartos de final do quadro de singulares.

O número um português João Sousa e o uruguaio Pablo Cuevas voltam a jogar hoje, na competição de pares, com o argentino Máximo González, número 32 no ranking de pares, e o sueco André Goransson, 71.º colocado, num encontro agendado para o "court" Cascais, logo após o embate entre Jonathan Erlich/Lloyd Harris e Raven Klaasen/Ben Mclachlan.