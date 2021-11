ATP limita tenistas a pausas únicas de cinco minutos para WC

Época de 2021 ficou marcada por várias polémicas relacionadas com saídas para necessidades fisiológicas

A ATP, que organiza o circuito mundial masculino de ténis, vai limitar as pausas para ida aos balneários devido a necessidades fisiológicas a uma única, de cinco minutos, e somente entre sets, em 2022.

Fonte da ATP confirmou hoje a informação avançada pelo jornal desportivo francês L"Equipe à agência noticiosa AFP, esclarecendo que as pausas terão "um limite de três minutos no máximo, a partir do momento em que o jogador entre na casa de banho", com "dois minutos suplementares para mudança de equipamento".

A presente época, depois de anteriores incidentes semelhantes, ficou marcada por várias polémicas devido à duração deste tipo de interrupções protagonizadas por alguns tenistas, nomeadamente nos torneios Grand Slam de Roland Garros (Paris) e Open dos EUA (Nova Iorque).

O sérvio e líder da hierarquia mundial, Novak Djokovic, e o grego e quarto do ranking ATP, Stefanos Tsitsipas, foram dois dos atletas alvos de críticas por terem conseguido inverter a tendência dos duelos após recorrerem a tal expediente.