ATP Finals: Taylor Fritz assegura meias-finais e vai defrontar Djokovic

Venceu Felix Auger-Aliassime na última jornada do Grupo Verde.

O norte-americano Taylor Fritz assegurou a presença nas meias-finais das ATP Finals em ténis, ao derrotar o canadiano Felix Auger-Aliassime, na última jornada do Grupo Verde.

Em Turim, Itália, no torneio que junta os melhores oito jogadores da temporada, Fritz e Auger-Aliassime decidiram entre si quem seguiria em frente para defrontar nas 'meias' o sérvio Novak Djokovic, já vencedor do Grupo Vermelho.

O equilíbrio foi a nota dominante do encontro, tendo o norte-americano, nono do ranking ATP, levado a melhor no primeiro set apenas no tie-break, com 7-4, mas Auger-Aliassime, sexto da hierarquia, respondeu no seguinte, também apenas no desempate, por 7-5.

No parcial decisivo, Fritz foi mais forte e não deu grandes hipóteses ao canadiano, vencendo por 6-2, num encontro que durou duas horas e 47 minutos.

No primeiro encontro do dia, o tenista espanhol Rafael Nadal despediu-se das ATP Finals com um triunfo sobre o norueguês Casper Ruud, que já tinha garantido a vitória no Grupo Verde.

Nadal, atual número dois do mundo, impôs-se a Rudd, quarto da hierarquia ATP, por 7-5 e 7-5, em uma hora e 43 minutos.

Com o apuramento e o primeiro lugar já assegurado Grupo Verde, Ruud fica agora à espera do adversário nas meias-finais, que vai sair do encontro de hoje entre o russo Andrey Rublev, sétimo do ranking, e o grego Stefanos Tsitsipas, terceiro.

A última jornada do Grupo Vermelho vai apenas decidir o segundo classificado da poule, uma vez que o sérvio Novak Djokovic, oitavo do mundo, já assegurou a qualificação e o russo Daniil Medvedev, quinto, está eliminado.