ATP Finals: Casper Ruud surpreende Andrey Rublev e fecha quadro das "meias"

O tenista norueguês Casper Ruud fechou esta sexta-feira o quadro das meias-finais das ATP Finals, a decorrer em Turim, em Itália, com um suado triunfo sobre o russo Andrey Rublev, quinto da hierarquia mundial, em três sets.

Oitavo do ranking ATP e estreante na prova, Ruud começou mal o encontro, perdendo o primeiro set por 6-2, mas acabou por recuperar no segundo (7-5) e garantiu a qualificação numa emocionante terceira partida, vencendo no tie-break (7-6, com 7-5), num duelo que durou duas horas e 25 minutos.

Esta foi a primeira vitória do norueguês de 22 anos sobre Rublev, com quem já tinha perdido em quatro ocasiões.

Nas meias-finais, Ruud vai ter pela frente outro tenista russo, desta vez Daniil Medvedev, número dois mundial e atual detentor do título.

"Estou ansioso pelas meias-finais, será outra grande batalha frente a um dos melhores jogadores do mundo durante os últimos anos. Sei o que vou encontrar e vai ser muito interessante. Vou relaxar, desfrutar e jogar sem pressão", disse Ruud, após o triunfo sobre Rublev.

Nas outra meia-final, o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking, vai defrontar o alemão Alexander Zverev, terceiro da hierarquia mundial.

Os dois encontros estão agendados para sábado.