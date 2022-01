ATP Cup: Rússia-Canadá e Espanha-Polónia nas meias

Redação com Lusa

Rússia, campeã em título, ainda sonha com a revalidação

A Rússia, campeã em título, qualificou-se hoje para as meias-finais da ATP Cup, ao eliminar a Itália, e marcou encontro com o Canadá, com a outra semifinal a opor Espanha à Polónia.

Daniil Medvedev, segundo da hierarquia mundial, e Roman Safiullin, 167.º, fizeram a diferença no encontro de pares, ante Jannik Sinner (10.º) e Matteo Berrettini (sétimo), por 5-7, 6-4 e 10-5, eliminando os vices da edição anterior.

Antes, Sinner tinha batido Safiullin e Medvedev levado a melhor sobre Berrettini, marcando encontro com o Canadá, por quem Félix Auger-Aliassime (11.º) foi decisivo, ao bater o terceiro jogador mundial, o alemão Alexander Zverev, e depois Jan-Lennard Struff (51.º), para apurar os canadianos.

Do outro lado do sorteio, Espanha ou Polónia procuram avançar para a final, depois de terem selado o apuramento na quarta-feira.