ATP com programa para dar segurança financeira aos jogadores

Novidade vai ser testada durante três épocas

A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) anunciou, ontem, a criação do programa Baseline (Linha de Fundo), destinado a "transformar a segurança financeira dos jogadores" e a ser lançado no próximo ano.

A garantia de um salário mínimo, a proteção contra lesões e a ajuda aos jovens talentos são os pilares para que "mais tenistas possam ter uma carreira sustentável".

O programa será testado durante três épocas, antes de ser validado, e o primeiro pilar é para jogadores do top-250 cujo prize-money seja abaixo de um determinado limite. O subsídio vai desde os 69 mil aos 275 mil euros por atleta/ano. Quem estiver lesionado e disputar menos de nove torneios numa temporada ATP e Challenger Tour tem direito a um mínimo de 46 mil euros e um máximo de 183 mil.

Quanto às esperanças do futuro (sub-21), receberão 180 mil euros ao entrarem no top-125, pagos antecipadamente para a temporada seguinte. "É para tornar mais fácil aos jogadores investirem em staff e recursos ao entrarem no ATP Tour", assinala o organismo.