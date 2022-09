Ativista queima o braço na Laver Cup, veja as imagens

Jogo entre Tsitsipas e Schwartzman foi interrompido por espetador que invadiu o court

A Laver Cup arrancou esta sexta-feira, na O2 Arena em Londres, numa jornada que se espera memorável com a despedida de Roger Federer do ténis em jogo de pares ao lado do seu maior adversário na carreira, Rafa Nadal, mas antes viveram-se momentos de tensão.

Durante a partida entre Stefanos Tsitsipas e Diego Scwartzman um espectador invadiu o court, sentou-se no chão e queimou o braço. Levava uma camisola com a inscrição "End UK private jets", ou seja, o ativista estaria numa campanha contra os jets privados no Reino Unido. O material combustível utilizado caiu na pista e ardeu, deixando também marcas na pista.

Um elemento da segurança apagou o fogo com um casaco e com a ajuda de mais elementos que entretanto apareceram levou o espectador para fora do local, arrastando-o pelo ar. Este, no momento em que queimou o braço, fez gestos e gritou de dor.

"Veio do nada. Não faço ideia do que se trata. Eu nunca tive um incidente como esse no court. Espero que ele esteja bem. Eu queria continuar a partida sem fazer pequenas alterações no court e garantir que fosse jogável, especialmente nessa área. Também atrapalhou minha experiência de visualização, a maneira como vi o campo depois disso. Havia uma grande marca ali e eu só queria apagá-la", disse Tsitsipas.