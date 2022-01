Ashleigh Barty, número um mundial, já está nos "oitavos" do Open da Austrália

Redação com Lusa

A primeira cabeça de série do Grand Slam australiano precisou de apenas 61 minutos para derrotar a 33.ª jogadora mundial, Camila Giorgi.

A tenista australiana Ashleigh Barty, líder do ranking mundial, apurou-se esta sexta-feira para os oitavos de final do Open da Austrália com um triunfo em dois sets sobre a italiana Camila Giorgi.

A primeira cabeça de série do Grand Slam australiano precisou de apenas 61 minutos para derrotar a 33.ª jogadora mundial, impondo-se no encontro da terceira ronda com os parciais de 6-2 e 6-3.

Nos oitavos de final do primeiro major da época, Barty, de 25 anos, vai defrontar a vencedora do encontro entre a campeã em título, a japonesa Naomi Osaka, e a norte-americana Amanda Anisimova.