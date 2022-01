Ashleigh Barty avança facilmente para a segunda ronda do Open Austrália

Redação com Lusa

Jogadora australiana, líder do ranking ATP, não deu qualquer hipótese a Lesia Tsurenko na ronda inaugural do major a ter lugar no país oceânico, durando 55 minutos

A tenista Ashleigh Barty, número um mundial, avançou esta segunda-feira para a segunda ronda do Open da Austrália com uma vitória expressiva por 6-0 e 6-1 sobre a "qualifier" ucraniana Lesia Tsurenko.

Em Melbourne Park, diante do seu público, Barty, de 25 anos, confirmou o favoritismo, com um triunfo fácil sobre a 119.ª jogadora mundial, impondo-se em apenas 55 minutos.

Na segunda ronda do primeiro ​​​​​​​Grand Slam da temporada, a australiana irá defrontar outra jogadora vinda da fase de qualificação, a italiana Lucia Bronzetti, 142.ª do "ranking" WTA, que hoje derrotou a russa Varvara Gracheva, pelos parciais de 3-6, 6-2 e 6-3.