Aryna Sabalenka vence torneio de ténis de Linz

A tenista bielorrussa bateu a belga Elise Mertens.

Aryna Sabalenka venceu este domingo a belga Elise Mertens por 7-5 e 6-2 na final do torneio de Linz, na Áustria, evento que cumpriu a sua 30.ª edição.

No duelo entre as duas primeiras cabeças de série desta prova, e depois do equilíbrio no primeiro parcial, Sabalenka (11.ª do "ranking" mundial) impôs-se de forma categórica no segundo "set" a Mertens (21.ª), arrecadando o triunfo ao cabo de uma hora e 44 minutos.

Sabalenka e Mertens têm feito dupla nos torneiros a pares, tendo vencido o Open dos Estados Unidos, no ano passado, e o de Ostrava (República Checa), em outubro último.