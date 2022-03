Aryna Sabalenka, número três do ranking, eliminada na estreia em Indian Wells

Redação com Lusa

Sabalenka, que era a primeira cabeça de série da prova feminina, face às ausências da australiana Ashleigh Barty, líder mundial, e da checa Barbora Krejcikova, segunda classificada, acabou por ser surpreendida pela 46.ª posicionada da hierarquia

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número três mundial, foi eliminada no sábado, na estreia no torneio Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, ao perder com a italiana Jasmine Paolini em três sets, na segunda ronda.

Sabalenka, que era a primeira cabeça de série da prova feminina, face às ausências da australiana Ashleigh Barty, líder mundial, e da checa Barbora Krejcikova, segunda classificada, acabou por ser surpreendida pela 46.ª posicionada da hierarquia.

Num encontro que durou uma hora e 48 minutos, Sabalenka começou por vencer o primeiro set, por 2-6, mas permitiu que a italiana vencesse os dois parciais seguintes, por duplo 6-3, naquela que é a primeira grande surpresa do torneio Masters 1000, que decorre até 20 de março.