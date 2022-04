Antigo tenista Boris Becker condenado a dois anos e meio de prisão

Redação com Lusa

Em causa diversas infrações financeiras ligadas à sua falência pessoal.

O antigo tenista alemão Boris Becker foi esta sexta-feira condenado a uma pena de dois anos e meio de prisão em Inglaterra por diversas infrações financeiras ligadas à sua falência pessoal.

O alemão, antigo líder do ranking mundial, de 54 anos, deixou de pagar cerca de 60 milhões de euros quando declarou falência pessoal, sendo agora culpado de quatro crimes: um de remoção de propriedade, duas de ocultação de propriedade e uma de ocultação de dívida.

Becker, que venceu seis torneios do Grand Slam e que vive no Reino Unido desde 2012, foi considerado culpado a 8 de abril num tribunal de Londres por ocultar ou transferir ilicitamente centenas de milhares de euros e libras esterlinas para não pagar as suas dívidas, após ser declarado falido.

O ex-tenista foi acusado de ter transferido centenas de milhares de libras esterlinas de uma conta profissional para outras contas, nomeadamente cerca de 465.000 euros para as suas ex-mulheres, de não ter declarado bens na Alemanha e de ter ocultado um empréstimo de 825.000 euros e ações numa empresa.

Foi ainda acusado de usar a sua conta profissional como porta-moedas do dia a dia, servindo esta para pagar despesas diárias e as contas escolares dos filhos.

Boris Becker, que contesta todas as acusações, foi absolvido de 20 outras acusações, incluindo as relacionadas com o desaparecimento dos seus troféus, assegurando não saber onde estão.

Os seus credores revelaram interesse pelos símbolos dos seus triunfos em Wimbledon e no Open da Austrália, bem como a sua medalha de ouro na variante de pares dos Jogos Olímpicos Barcelona'1992.

O antigo atleta disse conservar ainda algumas memórias dos seus êxitos e revelou ter vendido outros adereços, com os quais angariou 840.000 euros para pagar dívidas.

O germânico defendeu que o tratamento mediático dado à sua situação prejudicou a "marca Becker", dificultando a sua capacidade em saldar os seus compromissos.

Segundo vários Media britânicos, Boris Becker deverá cumprir metade da pena na prisão e a restante sob liberdade condicional.

Há cerca de 20 anos, Becker foi condenado na Alemanha a uma pena de prisão suspensa após uma disputa com as autoridades fiscais, antes de ter igualmente litígios, menores, com a justiça na Suíça e em Espanha.