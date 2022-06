Antiga tenista revela que esteve prestes a suicidar-se: "Quase saltei do 26.º andar"

Ex-número quatro do ranking mundial fez uma forte partilha nas redes sociais.

A antiga tenista Jelena Dokic, que chegou a ser número quatro do ranking mundial, recorreu esta segunda-feira às redes sociais para revelar que esteve perto pôr termo à própria vida em abril. Na publicação, a ex-tenista partilha como tudo sucedeu e explica a razão para tornar público o sucedido.

"28 de abril de 2022. Quase saltei da varanda do meu 26.º andar para tirar a minha própria vida. Nunca esquecerei esse dia. Tudo desfocado. Tudo escuro. (...) Nada faz sentido, apenas lágrimas, tristeza, depressão, ansiedade e dor. Os últimos seis meses têm sido muito difíceis. Tenho chorado constantemente em todo o lado. Desde esconder-me na casa de banho quando estou a trabalhar para limpar as lágrimas para que ninguém veja até ao choro imparável em casa, dentro das minhas quatro paredes. Tem sido insuportável", começou por escrever, antes de explicar que, com a partilha, pretende ajudar quem possa estar a passar pelo mesmo.

"Culpo-me a mim própria, acho que não sou digna de amar e estou com medo. Isto não é fácil de escrever, mas sempre foi aberta, sincera e vulnerável. Acredito muito no poder de partilhar as nossas histórias para ajudar as outras pessoas. Escrevo isto porque sei que não sou a única que está a sofrer. (...) Não tenhas vergonha do que estás a sentir. Não faz mal sentires-te assim e podes voltar a senti-lo. É possível, continua a acreditar. (...) Voltarei mais forte que nunca", concluiu.