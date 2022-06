Antiga tenista revela: "Fui assediada sexualmente por uma funcionária pelo menos 30 vezes"

Andrea Jaeger, quando era considerada um prodígio do ténis feminino

Andrea Jaeger revelou o comportamento inapropriado de que foi alvo quando tinha 16 anos

Andrea Jaeger, antiga tenista norte-americana de 57 anos, revelou este sábado, em entrevista ao The Independent, que foi alvo de assédio sexual "em pelo menos 30 ocasiões" por parte de uma funcionária do staff da Associação de Ténis Feminino (WTA), quando tinha apenas 16 anos.

"Eu trocava de sanita ou de casa de banho para evitar comentários ou ações de outras pessoas. Tive pelo menos 30 incidentes [de assédio sexual] com um membro específico do staff, que fazia tentativas físicas, sempre nos balneários. numa altura muito, muito, muito precoce da minha carreira. Essa funcionária tinha um grande problema em guardar as mãos para si mesma", começou por revelar.

Jaeger, que desde 2006 se tornou numa freira da Igreja Episcopal de Santa Rosa, no estado da Flórida, contou ainda um incidente ocorrido em 1982, quando se começou a sentir mal após ter consumido alcóol e foi levada a casa por uma funcionária da WTA.

"Quando chegámos, ela levou-me até à porta e tentou alguma coisa. Ela estava a tentar beijar-me. Foi tão mau que subi as escadas enquanto tentava não vomitar só para que o meu pai não me visse", relatou.

A jovem tenista tentou denunciar o comportamento inapriopriado da funcionária à ATF, mas o pedido de ajuda obteve apenas... ameaças de represálias.

"Eles disseram-me: 'Se dizes mais uma palavra sobre isto, vamos certificarmo-nos de que a bolsa da tua irmã em Stanford [universidade] é retirada'. Sempre que tentei defender-me, eles ameaçavam que iam prejudicar alguém", recordou Jaeger.

Acerca das razões de apenas ter revelado o assédio de que foi algo agora, a antiga tenista explicou: "Consigo ver que em qualquer desporto, 40 anos depois, se uma criança se depara com situações similares, ela mantém-se em silêncio quando se sente ameaçada. Eu não quero permitir que sofram mais dano".

Finalista por duas vezes de um Grand Slam, Jaeger venceu dez títulos antes de ser obrigada a reformar-se aos 19 anos, por conta de uma lesão no ombro. Quatro anos antes, participou pela primeira vez no torneio de Wimbledon, em 1980, sendo apontada como um prodígio do ténis feminino.