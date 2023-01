Antiga número um mundial anuncia gravidez e regresso para 2024

Redação com Lusa

No domingo, a antiga número um mundial, de 25 anos, desistiu de participar no major que vai decorrer em Melbourne, entre 16 e 29 de janeiro, mas só agora foi revelada a razão.

A tenista japonesa Naomi Osaka, que não vai participar no Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, anunciou esta quarta-feira que está grávida, mas prometeu regressar aos courts em 2024.

"Mal posso esperar para voltar ao court, mas aqui está uma pequena atualização da vida para 2023", escreveu nas redes sociais a duas vezes campeã do Open da Austrália (2019 e 2021), numa publicação ilustrada com a fotografia de uma ecografia.

Na mesma publicação, Osaka disse que uma das coisas que mais anseia no futuro é que o seu filho veja um dos seus encontros e "diga a alguém: "Esta é a minha mãe"".

"2023 será um ano cheio de lições para mim e espero rever-vos no início do próximo, porque estarei na Austrália em 2024".

A atual 47.ª colocada da hierarquia WTA não disputa um encontro oficial desde que se retirou do torneio de Tóquio, em setembro, devido a dores abdominais.

Osaka é um dos grandes nomes do ténis feminino, contando ainda com dois títulos no Open dos Estados Unidos (2018 e 2020).