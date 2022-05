Redação com Lusa

A alemã Angelique Kerber, 22.ª do ranking WTA e segunda cabeça de série, venceu este sábado o torneio de ténis de Estrasburgo, ao derrotar na final a eslovena Kaja Juvan, em três sets.

Kerber garantiu o triunfo frente a Juvan, 81.ª do mundo, num encontro em que cada set apenas ficou decidido no tie break, com 7-6 (7-5), 6-7 (0-7) e 7-6 (7-5), ao fim de três horas e 20 minutos de encontro.