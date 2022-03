Andy Murray reedita parceria com Ivan Lendl quatro anos depois

Redação com Lusa

Parceria entre o escocês e o antigo tenista, nascido na República Checa e naturalizado norte-americano, valeu a Murray os seus três títulos do Grand Slam

Andy Murray vai voltar a ter como treinador Ivan Lendl, anunciou hoje o agente do tenista britânico, com a reunião a acontecer quatro anos e meio após a segunda "separação" da dupla.

A parceria entre o escocês e o antigo tenista, nascido na Checoslováquia e naturalizado norte-americano, valeu a Murray os seus três títulos do Grand Slam (Open dos Estados Unidos em 2012 e Wimbledon em 2013 e 2016) e ainda dois ouros olímpicos, em Londres'2012 e no Rio'2016 - é o único tenista na história a sagrar-se bicampeão olímpico em singulares.

Foi também com Lendl, vencedor de oito torneios do Grand Slam, como treinador que o escocês, de 34 anos, alcançou pela primeira vez o número um do "ranking" mundial, em novembro de 2016.

O par separou-se, num primeiro momento, em 2014, antes de voltar a reunir-se em 2016, cerca de um mês antes de Murray erguer o seu segundo troféu no All England Club. Voltaram a separar-se em novembro de 2017.

Membro do denominado "Big Four", juntamente com Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, Murray tem uma lesão crónica na anca, tendo já sido submetido a várias cirurgias e estado afastado dos "courts" durante largos meses, o que condicionou amplamente a sua carreira.

O escocês, que é um dos mais populares e carismáticos tenistas do circuito, ocupa atualmente a 84.ª posição da hierarquia ATP.